Riccione, una serata di musica e intrattenimento organizzata dalla Croce Rossa

Una serata di musica e intrattenimento organizzata dalla Croce Rossa di Riccione mercoledì allo Spazio Tondelli (dalle ore 20,30). Sul palco la storica band riccionese “ I Discepoli “(Onorino Tiburzi al basso, Elio Tiburzi alla batteria, Bruno Tirincanti alla chitarra, Virgilio Tiburzi alle tastiere) che offrirà un concerto del proprio intramontabile repertorio di brani degli anni 70-80, per coinvolgere nuovi e vecchi fan, con note musicali e voci all’unisono.

L’occasione è dedicata anche a ricordare Roberto Casadei, lo scrittore-poeta riccionese, prematuramente scomparso nello scorso novembre, nella giornata in cui ricorre il suo 48esimo compleanno. Roberto si è sempre prodigato per la valorizzazione dell’ “identità locale“, descrivendola nei suoi racconti emozionali con delicatezza e originalità ; i suoi scritti, a volte magistrali ed esilaranti, sono stati pubblicati in vari volumetti e il ricavato più volte devoluto alle associazioni di volontariato del territorio. Il generoso autore sarà “presente” attraverso aneddoti, letture, ricordi tratteggiati e interpretati da Alessia Canducci, Edmo Vandi, Valerio Tullio e altri amici, sempre nel segno della peculiare tradizione linguistica in chiave auto-ironica. E come in ogni compleanno, la Festa si conclude con torta (offerta dal Ristorante “ La fattoria del mare “ di Riccione) e brindisi (offerto da “Enoteca Il Vicolo” e “Caffè Pascucci bio”): un tributo all’amicizia e alla comunità che sa riconoscere e ricordare i suoi generosi concittadini .