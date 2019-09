Pink Floyd Tribute Band: concerto live dei Sound Project

Sabato 26 ottobre alle ore 21 al Teatro della Regina di Cattolica concerto live dei Sound Project. La band riminese sarà impegnata nel repertorio Pink Floyd dal 2006, anno in cui un gruppo di amici appassionati della band inglese hanno dato vita al Progetto. L’evoluzione del gruppo ha permesso di intraprendere nel 2013 un Tour nei più belli e prestigiosi Teatri e Arene d’Italia e da allora ancora si esibisce con uno spettacolo sempre più ricco ed un repertorio sempre più vasto. “I Sound Project Pink Floyd Tribute Band” contano attualmente dieci musicisti coadiuvati da tecnici audio, luci, video e personale tecnico. Propongono al proprio pubblico uno spettacolo a 360 gradi, composto da musiche fedelmente riprodotte nei suoni e nelle melodie senza l’ausilio di basi pre registrate, accompagnate da una cornice di luci ed effetti speciali di grande suggestione emulando i grandi live spettacolari dei Pink Floyd. 30 anni fa cadeva il Muro di Berlino; 40 anni fa i Pink Floyd pubblicavano un album preveggente e universale: The Wall. Sonorità e testi che hanno fatto dei Pink Floyd l'icona del

Progressive rock e rivoluzionato la scena musicale e culturale di ieri, che ancora oggi ci nutre della sua grande attualità.

Il concerto è organizzato da: Comune di Cattolica, Radio Talpa, Associazione Cattolica per la Tanzania, Associazione Progetto Suono.