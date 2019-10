Alberto Cappiello in concerto: il Maestro ritorna nella sua Rimini

Alberto Cappiello non si ferma mai. Dopo aver completato con successo la sua tournée centroamericana in Messico, a Xalapa, nella Chiesa Iglesia de San José e nel Museo di Città del Messico, rivedremo il Maestro riminese in altri due concerti che hanno avuto un successo di critica e pubblico, il Maestro ritorna nella sua Rimini, esibendosi mercoledì 9 ottobre, nella Chiesa del Suffragio, in Piazza Ferrari (alle 21,00). Il pubblico potrà ascoltare la Primavera di Vivaldi, eseguita dal violino di Sonia Breval giovane promessa Marchigiana la Sonata n.1 di Cherubini per corno eseguita da Alberto Cappiello Eine Kleine Nachtmusik di Wolfgang Amedeus Mozart e L’Adagio di Samuel Barber. La Direttrice sarà la famosa Conduttrice Messicana Lizzy Ceniceros Direttrice dell’ Orchestra Sinfonica Iberoamericana di Città del Messico. L'ennesima serata tutta da vivere con la Musica da Camera firmata dal Maestro Alberto Cappiello.