Da Reggio Emilia a Bellaria torna il Rally della stampa con Miss Mondo Italia

Il 12 e 13 settembre in Emilia Romagna torna il Rally della stampa e giovedì 12 all'Hotel Milano Resort di Bellaria sfileranno le ragazze di "Miss Mondo Italia". Saranno sessanta i giornalisti che il 12 e 13 settembre 2019 parteciperanno alla nuova edizione del Rally della Stampa, la cinquantunesima, dopo quello del Cinquantenario celebrata nel 2018. Si chiama 'pomposamente' Rally, ma è un autoraduno con delle prove di abilità per definire la classifica. Numerosi i giornalisti dell’automotive che saranno al via, oltre a tanti giornalisti sportivi e non, a completare il lotto dei partecipanti. Come sempre la manifestazione è organizzata dal collega Ercole Spallanzani, l’anima del Rally da almeno trenta edizioni. La manifestazione prenderà il via, giovedì 12 alle 10.00 da Ruote da Sogno di Reggio Emilia per raggiungere Bellaria-Igea Marina dove i concorrenti saranno ospiti dell’Hotel Milano Resort di Eros Foschi. La sera stessa di giovedì 12 settembre nella stessa location si svolgerà una nuova tappa del concorso di "Miss Mondo Italia", organizzato da Eros Ceruti. Durante la manifestazione, che si svolgerà sulla terrazza a mare, tutte le ragazze presenti si contenderanno le fasce di bellezza in palio, rispettivamente Miss Mondo Vitality’s Rally della Stampa 2019, Miss Gil Cagnè, Miss Gruppo Caroli Hotel e La Miss del Web by Agricola. Il programma del Concorso prevede dalle ore 19.00 l'arrivo delle concorrenti che avranno a disposizione uno staff di parrucchieri e truccatori per essere pronte a sfilare davanti alla giuria ed al pubblico. Alle 22.00 prenderà il via lo show delle ragazze che sfileranno con elegantissimi abiti di gala, mini abiti e costumi da bagno, tutto nel consueto stile di Miss Mondo: uno stile fatto di eleganza e buon gusto. Nel corso della serata di Gala si esibiranno inoltre sul palco i ragazzi e le ragazze del Talent Show Nazionale “Talento d’Italia Song”. Venerdì 13 il Rally della Stampa prevede poi una tappa tutta romagnola, con partenza da Bellaria per raggiungere la Collina dei Poeti, agriturismo di Santarcangelo di Romagna; di sera, alla presenza delle autorità, cena di gala e premiazione per tutti i partecipanti, che riceveranno un ricordo - una coppa - a suggello di una due giorni all’insegna dell’amicizia, della buona cucina emiliano-romagnola e dell’ospitalità, lontano dallo stress di un lavoro sempre più frenetico. Intanto, tutte le ragazze che volessero informazioni sulla partecipazione alle selezioni di Miss Mondo Italia, possono telefonare a Eros Ceruti responsabile dell'Emilia Romagna allo 335.80.39.000, oppure inviare una e-mail a eros.ceruti@gmail.com.