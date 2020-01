Convegno di Banca Malatestiana sulla Legge di Bilancio 2020 e collegato fiscale

Quali sono le novità introdotte nella legge di Bilancio 2020 e relativo collegato fiscale? Se ne parlerà mercoledì 29 gennaio 2020, dalle 14.30 alle 18.45, presso il Centro Congressi SGR a Rimini. La conferenza, divenuta ormai appuntamento fisso annuale, è organizzata da Banca Malatestiana in collaborazione con Centro Studi Castelli srl, società specializzata in pubblicazioni e periodici per professionisti e imprese, e Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini. Novità che interessano non solo i Professionisti ma anche Imprese e Cittadini poiché le disposizioni coinvolgono tutta la popolazione.

Anche il Relatore è una certezza: il Dott. Alessandro Pratesi, Ragioniere Commercialista, pubblicista e collaboratore di Sistema Ratio, che presenta in maniera semplice ed efficace anche le disposizioni più complesse.

La partecipazione consente ai Professionisti di ottenere i crediti validi per la formazione professionale continua (è stata richiesta al C.N.D.C.E.C. l’attribuzione dei crediti D.7.4 – 4 ore)

Di seguito si riporta il programma.

Legge di Bilancio 2020 e Decreto Fiscale: Quadro di Sintesi

Le principali novità per Imprese, Professionisti e Cittadini

Programma

14.30 - Registrazione

14.45 - Saluti di apertura

Enrica Cavalli Presidente Banca Malatestiana Rimini

Simone Galiffa Presidente UGDCEC Rimini

Stefano Bottoglia Vice Presidente Centro Studi Castelli Srl

15.00

Modifiche al reddito d’impresa e di lavoro autonomo

Il quadro aggiornato delle detrazioni d’imposta

Incentivi e agevolazioni

Misure a favore del lavoro dipendente

18.15 - Dibattito e sessione domande e risposte

18.30 - Saluti conclusivi

Docente: Alessandro Pratesi

Ragioniere Commercialista, pubblicista e Redazione Sistema Ratio