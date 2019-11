A Corte bambini a teatro con "I tre porcellini"

Domenica 1 dicembre alle 16.30 al teatro Corte di Coriano in scena I tre porcellini della Compagnia gli Accettella.

I tre porcellini è un classico della tradizione inglese la cui prima versione risale al 1843. Da quel momento in poi si è tramandata di generazione in generazione. Ma è proprio a quella prima stesura della fiaba a cui la compagnia si è ispirata per rappresentare la vicenda di questi tre fratellini che si trovano ad avere a che fare con il loro più feroce nemico: il lupo. Per difendersi da questo essere malvagio il porcellino più piccolo costruisce una casetta con la paglia e il mediano con la legna: entrambi ergono i loro rifugi in fretta, in modo da poter rimanere più tempo possibile per dedicarsi ai giochi. Pagheranno la loro superficialità quando il lupo, distruggendo le case in un sol soffio, se li mangerà avidamente. Il fratellino più grande invece, con fare saggio, costruisce una solida casa di mattoni e, alla fine riesce a sconfiggerlo. Questa fiaba insegna in modo molto divertente e drammatico, che non bisogna essere pigri, potrebbe essere molto pericoloso: il senso della storia è di far capire che la sopravvivenza dipende da un lavoro unito alla capacità di essere previdenti. Le case che i tre porcellini costruiscono, simboleggiano il progresso dell’uomo nella storia, nel corso della propria vita; con il terzo porcellino si arriva alla maturità, all'intelligenza attraverso le quali è possibile sconfiggere potenze forti e insidiose.

Tecnica utilizzata: teatro d’attore e di figura

Fascia d’età: 3-8 anni

Durata: 60 minuti

Ingresso: € 6 bambini (dai 3 ai 14 anni, al di sotto dei 3 anni l'ingresso è gratuito) € 7 adulti

info e prenotazioni: Ufficio-Teatro: cell. 329 9461660; la prenotazione telefonica varrà fino alle 16; nei giorni di spettacolo la biglietteria sarà aperta dalle ore 14.30