Al Castello di Coriano si ride con i Lucchettino

Giovedì 16 luglio (ore 21,30) al Castello Malatestiano di Coriano andrà in scena il secondo appuntamento della rassegna estiva “Notti di Mezza Estate”. Protagonisti della serata i Lucchettino che portano sul prato del Castello romagnolo uno dei loro show di più successo “Lucchettino Classic”. In scena Luca Regina e Tino Fimiani.

Dopo i successi televisivi di Zelig Circus e la collaborazione col grande trasformista Arturo Brachetti, i Lucchettino, vincitori del premio Les Mandrake D’Or di Parigi, l’Oscar della Magia, presentano uno show esplosivo che si basa sui migliori sketch, le gag più esilaranti e gli effetti magici più deliranti proposti in 20 anni di attività. Uno show di visual comedy in continuo divenire, replicato centinaia e centinaia di volte davanti a un qualsiasi tipo di pubblico. Una performance comica e coinvolgente, tra magia e cabaret, adatta per tutta la famiglia!

I Lucchettino durante il tour francese con Arturo Brachetti, il quotidiano francese Le Figaro li ha definiti gli Stallio e Ollio italiani. Dice di loro Arturo Brachetti: “Con i Lucchettino ho condiviso le tavole dei palcoscenici di mezza Europa con orgoglio per ben tre anni. Luca e Tino, commedianti surreali, clowns magici e caricature senza tempo hanno il potere di riportarci all’innocenza usando il sorriso e il gioco in maniera raffinata e sanguigna”.

I Lucchettino sono giocolieri del nonsense, virtuosi dell’assurdo e nel contempo crudeli enfant terribles delle loro stesse irresistibili gag, sono tra gli ultimi sopravvissuti della grande tradizione comica della commedia dell’arte in una chiave rinnovata, lunare e moderna.

Ingresso adulti € 10 | ridotto bambini € 5 (fino a 14anni) | ridotto over 65 anni € 8

Prenotazioni telefoniche:

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 329 9461660

posti limitati e contingentati da disposizioni anti-covid.

Nei giorni di spettacolo la vendita dei biglietti sarà attiva alla cassa del Castello di Coriano dalle ore 19.

IN CASO DI MALTEMPO lo spettacolo avrà luogo al Teatro CorTe Coriano