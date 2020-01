A Corte il live dei Floyd Quartet

Sabato 18 Gennaio Floyd Quartet in concerto al Teatro di Coriano (Rimini) organizzato dalla Compagnia teatrale Fratelli di Taglia per il primo appuntamento del 2020. Concerto ideato per far rivivere i concerti live dei Pink Floyd del periodo 1969-1972, composto dai 4 musicisti dei Floyd Machine.



Prima dei successi mondiali degli album "The Dark Side of the moon" (1973) e "Wish you were here" (1975), i Pink Floyd sperimentarono la propria identità progressive in varie direzioni, come avvenne nel celebre filmato "Live at Pompeii" (1971).

In quegli anni i Pink Floyd si esibivano in quattro nella formazione che li ha resi celebri composta da Syd Barret (al quale subentrò David Gilmour), Richard Wright, Nick Mason e Roger Waters, con effetti luci e scenografici psichedelici ridotti, lasciando maggiore risalto a sonorità e musica. Fino al 1972 l´atmosfera psichedelica e la sperimentazione dei sintetizzatori segnarono il successo della band. I brani selezionati saranno riproposti fedelmente utilizzando strumentazione vintage come Hammond con amplificatori Leslie originali, Farfisa Compact Duo, chitarre e bassi, effetti analogici come gli Echorec Binson, gong, amplificatori e microfoni vintage che accompagneranno il pubblico alle atmosfere dei primi concerti dei Pink Floyd.



I FLOYD QUARTET ( Alberto Volpi, basso, voce e gong, Filippo Salomoni, chitarra e voce, Flavio Camorani, batteria, Paolo Bonori, hammond e tastiere) suoneranno i brani che hanno reso celebri i Pink Floyd nelle loro esibizioni live: Astronomy Dominé, Careful with that axe Eugene, Atom Heart Mother, Echoes, Set controls for the heart of the sun ed altri ancora.



Prenotazioni telefoniche al numero 329 9461660

Prevendite online: www.liveticket.it/teatrocortecoriano





