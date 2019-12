Un'ora di movimento prima dei cappelletto: torna la "Corsetta di Natale"

Il 25 dicembre a Coriano torna la “Corsetta e camminata di Natale”, organizzata da Pro Loco Coriano e giunta alla sua 5^ edizione, per un'ora di movimento prima del pranzo di Natale. Il percorso (8 km per la corsetta e 5 km per chi cammina) parte da Piazza Don Minzoni. Il ritrovo è alle 9.30 con partenza alle ore 10.

Al rientro i partecipanti saranno accolti dal ristoro offerto dalla Pasticceria Gironi, la partecipazione è gratuita.