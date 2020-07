Marina Massironi in scena con "Ma che razza di Otello?"

Giovedì 9 luglio 2020 (ore 21,30) presso il Castello Malatestiano di Coriano andrà in scena il primo spettacolo della rassegna estiva “Notti di Mezza Estate”. In scena Marina Massironi in “Ma che razza di Otello?”, scritto da Marina Massironi e Lia Celi. Regia di Massimo Navone. Musiche e immagini video-proiettate a cura di Paolo Cananzi.

Se a raccontarci l’Otello è Shakespeare, è una tragedia, se ce lo racconta Verdi è un melodramma. Ma quando la narrazione della fosca vicenda del Moro è affidata a un'attrice brillante e trasversale come Marina Massironi e a un’autrice vivace - e appassionata melomane - come Lia Celi, il risultato è una inaspettata rilettura della storia dell’impresa verdiana, delle regole del melodramma e dei temi cari alla tragedia shakespeariana:

La gelosia, il razzismo, il plagio, la calunnia.

Il gioco della riscrittura propone un inedito punto di vista al femminile rispetto alle eroine del melodramma e si apre a divertenti e amari cortocircuiti con l’attualità. Marina Massironi restituisce al pubblico il triangolo Otello-Iago-Desdemona con umorismo sottile e spiazzante e momenti tragicamente appassionati, accompagnata al leggio da una tessitura di musiche e immagini.

Il pubblico si godrà lo spettacolo seduto sul morbido prato del Castello, un'occasione unica per rilassarsi sotto il cielo stellato delle Notti di Mezza Estate. Un plaid è consigliato.

I posti seduti sul prato saranno contingentati da riquadri a terra di 2x2mt, prenotabili da due o più congiunti. Possibilità di richiedere le sedie per i posti unici.

Biglietto unico € 15

Prenotazione obbligatoria 329 9461660

posti limitati e contingentati da disposizioni anti-covid.

Nei giorni di spettacolo la vendita dei biglietti sarà attiva alla cassa del Castello di Coriano dalle ore 18.

In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo al Teatro CorTe Coriano