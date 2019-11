A Coriano mercatino degli artigiani, musica e il trenino di Babbo Natale

Domenica 1 dicembre a Coriano inizia il Natale con il Mercatino delle Strenne. Dal mattino la via principale di Coriano sarà animata dalle bancarelle di artigianato e oggettistica natalizia e dalla Casa di Babbo Natale, riscaldata e accogliente, dove si potrà imbucare la letterina per Babbo Natale, sorseggiare bevande calde, e nel pomeriggio anche degli aperitivi. All'imbrunire verrà acceso l'Albero di Natale, allestito dai volontari della Pro Loco, che con estro e fantasia riusciranno come sempre a stupire tutti con la loro creazione "green" , utilizzando materiali riciclati.

Alle 16.30 è previsto al Teatro Corte lo spettacolo per famiglie "I tre Porcellini" della Compagnia degli Acetella. Durante tutto il periodo natalizio il Teatro Corte sarà animato da spettacoli e concerti : il 6 dicembre con un concerto Jazz di Francesca Tandoi e con Alessandro Fariselli-Stefano Senni-Fabio Nobile e il 20 dicembre con il concerto Gospel di Natale; Teatro per famiglie l'8 dicembre con Cappuccetto e la nonna; Prosa il 14 dicembre con il Premio Bianca Maria Pirazzoli. Gli eventi non finiscono qui perchè la vigilia di Natale ci sarà in piazza Mazzini Babbo Natale che offre a tutti i bambini un giro a bordo del suo Trenino, mentre il 25 dicembre dalle ore 9.30 ci sarà la ormai consueta Corsetta e Camminata di Natale , un'ora di movimento prima dei cappelletti . Entrambi con partecipazione gratuita. Il 28 dicembre è il compleanno del Teatro Corte che per l'occasione verrà festeggiato con uno spettacolo comico di Matthias Martelli , Il Mercante di Monologhi , vincitore di numerosi premi, con quasi 300 repliche all'attivo.

Nel mese di dicembre torna a Coriano il Cinema per 3 domeniche pomeriggio alle 17.30, la Sala Isotta del Teatro si trasforma in cinema con la proiezione gratuita di 3 pellicole di successo, adatte ad un pubblico dai 14 ai 99 anni!

Per tutte le info Pro Loco Coriano tel 0541656255 Teatro Corte tel 3299461660