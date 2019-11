La Fiera dell'Oliva festeggia la 33esima edizione tra degustazioni, incontri e piatti tipici

Domenica 17 novembre torna l'appuntamento annuale che Coriano con la Fiera dell'Oliva e dei prodotti autunnali, una delle più rilevanti del territorio riminese, con il patrocinio del Comune di Coriano, Terre di Coriano e della Regione Emilia Romagna. La manifestazione festeggia la sua 33esima edizione

L'olivo ha un legame antico e profondo con questa terra e l'olio prodotto nella bassa Romagna ha grandi potenzialità per essere un protagonista tra i prodotti agricoli ambasciatori di questo territorio. In base ai dati Istat la superficie ad oliveto in Emilia-Romagna è di circa 3.800 ettari di cui 1.600 coltivati in provincia di Rimini

Domenica 17 e 24 novembre Coriano si presenterà ricca di profumi e di prodotti accuratamente selezionati: olive, olio extravergine di oliva, funghi, miele, formaggi, frutta, prodotti naturali e macrobiotici. Sarà allestita una tensostruttura che ospiterà oltre 10 oleifici aderenti all'Associazione Frantoiani oleari dell' Emilia Romagna con assaggi e vendita di olio extra vergine di oliva. Degustazioni guidate alle ore 11.30 e alle ore 15.30, dando così la possibilità al pubblico partecipante di approfondire la conoscenza dell'oliva e dei suoi derivati.

In collaborazione con l'associazione Frantoiani Oleari dell'Emilia Romagna e le Macellerie Verde & Sole , gli chef Luigi Ciavatti e Claudio Moras proporranno La Cucina Frantoiana con un menù d'autore e piatti esaltati dall'olio Evo novello del territorio.

Non mancheranno i tradizionali spazi coperti della Pro Loco Coriano dedicati alla gastronomia nei quali si riproporranno ricette con le olive, il prodotto "principe" della Fiera . L'inaugurazione ufficiale della Fiera sarà domenica 17 novembre alle ore 10.30 presso la tensostruttura in via Garibaldi .