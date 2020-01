La scrittrice Daniela Sapone presenta il libro "Alla ricerca del ritmo perduto"

Venerdì 31 gennaio ore 20.45 in Sala Isotta del Teatro Corte a Coriano ci sarà la presentazione del libro "Alla ricerca del ritmo perduto " della scrittrice Daniela Sapone.

Con un linguaggio semplice e confidenziale viene trattato il problema della Fibrillazione atriale, una patologia che provoca battito cardiaco accelerato e irregolare.

Nella serata, oltre alle storie di chi combatte quotidianamente con la paura che il cuore cominci a battere con un ritmo “sbagliato”, verranno spiegati dal punto di vista medico la fibrillazione atriale, come insorge, le cause, le cure, i progressi della scienza con gli interventi del dr. G. Piovaccari, Direttore del Dipartimento di Cardiologia Ausl Romagna e delle dott.sse Giovanna Di Giannuario e Maria Artes Mainardi dell'U.O. di Cardiologia dell'ospedale di Rimini.

Interverrà anche Alfredo Fanelli co-creatore del gruppo Facebook il Club dei Cuori capricciosi dove quasi 3500 persone raccontano la propria storia legata alla loro patologia. Ingresso libero - Con il patrocinio del Comune di Coriano