Sangiovese street festival: degustazioni di vino, tagliatelle, piada e spettacoli

Sabato 24 e domenica 25 agosto a Coriano la 52esima edizione del Sangiovese Street Festival. L’edizione del 2019, ad ingresso gratuito, sarà un’edizione speciale in quanto completamente dedicata alle radici e tradizioni i romagnole. Il Sangiovese sarà sempre il protagonista assoluto e i migliori vini dei produttori della Romagna saranno il cuore pulsante della manifestazione. La Strada dei Vini e dei sapori di Rimini sarà presente con le cantine più rinomate del corianese e non solo: Fattoria del Piccione, Palazzo Astolfi, Podere Bianchi, Podere Vecciano, Tenuta Santa Aquilina, Tenuta Santini, Valle delle lepri. Sarà inoltre presente la cantina di San Patrignano.

Non mancheranno le piade e le tagliatelle al cinghiale della Pro Loco e le specialità gastronomiche a cura del Ristorantino che offrirà lasagne al forno, del Bar Sport con hamburger e patatine, e dell’agriturismo Podere Bianchi con un menù speciale dedicato alla manifestazione ( fagiolata, passatelli, lombata di manzo e cono fritto di sardoncini e verdure.

Inoltre sotto la direzione artistica di Sergio Casabianca, il centro di Coriano sarà animato da coinvolgenti spettacoli dall'animo romagnolo: Sabato 24 agosto Sergio Casabianca e Marco Moretti in "Tanimodi in pillole" , Roberto Mercadini in "Rapsodie romagnole" e Le Bestie Offese in "Quando il rock incontra il dialetto"

Domenica 25 agosto sarà la volta di Alberto Guiducci in "In vino veritas" , Francesca Airaudo e Checco Tonti in "Radici" , Sergio Casabianca in "Meglio riderci su”. All’interno della manifestazione sarà allestito anche un mercatino-scambio dedicato al mondo ludico dei bambini (giochi, libri, figurine, giornalini).

Anna Pazzaglia, assessore al Turismo e promozione e valorizzazione del territorio: “L'enoturismo e la valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura, la tutela di iniziative dirette a sostenere le attività produttive del territorio, sono sicuramente valori su cui l’amministrazione di Coriano e la Pro Loco stanno lavorando”. Fabio Cavola, presidente Pro Loco Coriano: “Il Sangiovese Street Festival, è una delle più importanti e longeve manifestazioni dedicate al vino in Emilia Romagna; quest’anno con la 52esima edizione dedicata alla tradizione, al dialetto e alla cultura delle radici romagnole ci aspettiamo grande successo di pubblico e gradimento”.