Arte circense, musica e comicità con Veronique Ensemble

Domenica 17 novembre 2019 (ore 16,30) comicità e arti circensi nello spettacolare “Tre quarti” dei Veronique Ensemble. Coproduzione: Compagnia Samovar e Scuola di circo Bolla di sapone. Lo spettacolo, vincitore del Premio ‘Scintille 2017’, ha come protagonisti tre artisti, forse tre ex- militari, per cercare di sopravvivere al dopoguerra, spendono le loro abilità di musicisti, acrobati e attori sulle assi scricchiolanti di un vecchio palcoscenico viaggiante, accompagnando l’affascinante vedette Veronique. Lo spettacolo ha inizio, ma c’è un’assenza, come riuscire a continuare? Come colmare questo vuoto? I tre non possono fare altro che aspettare e nel frattempo ingannare l’attesa intrattenendo il pubblico. E così, mentre il tempo passa, il fare viene sostituito dai ricordi e dai desideri. Ed è in questo tempio di attesa che si alternano numeri di grande comicità e abilità a spazi di immaginazione e poesia, spazi in cui anche lo spettatore trova possibilità di dialogo e in cui il teatro si manifesta nella sua essenza di relazione tra attori e spettatori e di condivisione di un’esperienza che nella fragilità trova la sua forza. Si sopravvive, in equilibrio sospesi sul filo di quel che è stato, confusi nel cercare di capire se la rabbia infuocata che lascia l’assenza vada fatta bruciare o sia da spegnere dal soffio leggero di un compagno. Così in un rocambolesco rincorrersi di gerarchie e traversie l’Ensemble tenterà di mettere in scena, ancora una volta, il proprio spettacolo: pochissime parole, tanta musica e poesia.

Prezzi: adulti 10 euro, ragazzi (fino a 14 anni) 6€ Info e prenotazioni Cell. 329 9461660 Riduzioni speciali: € 2 su biglietto intero per under 25, over 65, ARCI Rimini, youngERcard. Prevendita on line su liveticket.it/teatrocortecoriano - con possibilità di utilizzare anche i bonus 18app e Carta del Docente. Biglietti in vendita al botteghino del teatro nei giorni di spettacolo.