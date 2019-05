Appuntamento con il corso di primo soccorso pediatrico

Sabato 08 Giugno, dalle 14:00 alle 19:00, presso la ex scuola elementare di Gaiofana, via Montescudo n. 288, i volontari della Croce Rossa Italiana del comitato di Rimini, in collaborazione col locale comitato CiViVo, proporranno:

elementi di primo soccorso pediatrico; manovre di rianimazione pediatrica; prove pratiche di rianimazione pediatrica; prove pratiche di disostruzione pediatrica.

A fine corso verrà rilasciato un attestato, valido anche per punteggi scolastici. Quota di partecipazione: € 25,00 devoluta al comitato CRI di Rimini, che la utilizzerà per creare servizi sul territorio. Per iscrizione al corso, scrivere a: calbucci.valentino@gmail.com