Corso di scrittura creativa

Grande attesa per un nuovo laboratorio organizzato dalla Cooperativa Koiné, attiva dal 2003 con la finalità di diffondere la cultura nelle sue diverse declinazioni. Il corso “Dalla parola al racconto"– aperto a tutti – avrà come focus la scrittura creativa, le modalità principali per trasformare la parola scritta in narrazione e le tecniche fondamentali atte a prendere coscienza e confidenza con l’affascinante “mestiere” dello scrittore, attraverso un excursus volto a far ragionare sulle diverse fasi della scrittura, da quella più libera e creativa al procedimento di revisione, limatura e riflessione su quanto realizzato sul foglio. Durante le lezioni – dopo una prima parte dedicata all’apprendimento delle nozioni fondamentali, dalla comprensione dei diversi generi e stili alla scelta di titoli e finali efficaci, dall’utilizzo delle figure retoriche alla capacità di conseguire un preciso ritmo narrativo) – i partecipanti saranno coinvolti ad essere parte attiva nel processo di creazione del testo, attraverso un confronto costante all’interno del gruppo – fondamentale per sottolineare uno degli aspetti più connaturati alla scrittura creativa, ovverso il farsi leggere – e mediante esercizi pratici finalizzati a sperimentare quanto appreso, che saranno personalizzati e mirati alle caratteristiche, esigenze del singolo corsista. Il laboratorio sarà realizzato dall’“Associazione Il Grafema” di Cesena – indirizzata all’insegnamento delle tecniche narrative, alla promozione di autori esordienti e alla realizzazione di eventi culturali – in collaborazione con la Libera Università del Rubicone e sarà condotto da Giorgio Arcari, direttore editoriale della emergente “Sabir Editore”, autore che da anni si muove nel settore dell’editoria indipendente e della scrittura creativa, con all’attivo collaborazioni con importanti realtà editoriali, percorsi didattici volti all’insegnamento delle tecniche narrative e progetti legati al mondo della scuola. Il corso, che si articolerà in 20 incontri della durata di due ore ciascuno (400 euro/partecipante) – si svolgerà in due diverse località: a Cesena a partire dal 29 ottobre (il martedì, con orario 18.30-20.30 presso la sede dell’Ass.Il Grafema, via delle Vigne 83) e a Rimini dal 30 ottobre (il mercoledì, con orario 18.10-20.10 presso il “Centro Sociale Autogestito Grotta Rossa”, via della Lontra 40). Il laboratorio ha già richiamato l’attenzione di un pubblico numeroso, ma è ancora disponibile un certo numero di posti, disponibili per chi desideri affacciarsi al suggestivo mondo della scrittura e trasformare la passione per la parola scritta e la voglia di mettersi in gioco in un processo coerente e formativo.