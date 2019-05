Week-end ricco a Riccione tra enogastronomia, mercatini, mostre e eventi per i più piccoli

E' in arrivo un altro week-end ricco di appuntamenti a Riccione, tra enogastronomia, mercatini, mostre e eventi dedicati ai più piccoli.

LA BICI TATTILE - DUE RUOTE PER APPRENDERE

Fino a sabato 15 giugno la biblioteca comunale ospita la mostra La bici tattile. Due ruote per apprendere. Nell’anno dedicato allo sport e al Giro d’Italia anche la biblioteca ha voluto interpretare per questa occasione il tema delle due ruote e lo ha fatto con la mostra a cura di Fernanda Pessolano e della Biblioteca della Bicicletta Lucos Cozza, con il suo corollario di laboratori tattili e creativi. La mostra, ideata e realizzata da Fernanda Pessolano con testi di Marco Pastonesi, è composta da 10 illustrazioni tattili dedicati ai 10 perché della bicicletta e da 15 postazioni da tavolo per il percorso con i ragazzi, una palestra tattile e giochi. La mostra La bici tattile si potrà visitare fino a sabato 15 giugno negli orari di apertura della biblioteca (lunedì ore 14-19; dal martedì al sabato ore 9-19 orario continuato).

MOSTRA IL CICLISMO IN ROMAGNA SECONDO CASADEI

A Villa Mussolini fino al 16 giugno si può visitare Il ciclismo in Romagna secondo Casadei, un progetto speciale in occasione della nona tappa del Giro d'Italia. Immagini, visioni e memorabilia dall’archivio fotografico di Secondo Casadei, storico fotoreporter delle bici. Orario: dalle 15 alle 20, ingresso libero.

VSQ – VINI SPUMANTI di QUALITÀ

Il prossimo fine settimana tornano protagoniste in viale Ceccarini e viale Dante le più pregiate bollicine italiane grazie a VSQ Riccione - Vini Spumanti di Qualità, un viaggio attraverso i territori e le cantine dove nascono i più apprezzati spumanti del nostro Paese.

VSQ giunge quest’anno alla quinta edizione e si arricchisce di nuove presenze e proposte con tre giorni interamente dedicati al gusto, agli assaggi, alla scoperta.

Per tutto il week-end si potrà dunque cogliere l’occasione per un aperitivo speciale scegliendo tra le postazioni di 20 cantine con la presenza di sommelier e tre stand con eccellenze gastronomiche e prelibatezze come i prodotti di San Patrignano, Patatas Nanas e i salumi Golfera. Le bollicine italiane saranno rappresentate da Altemasi, Antinori, Bellavista, Berlucchi, Cà del Bosco, Collavini, Concilio, Contadi Castaldi, Falesco, Giorgi, Giulia Contea, La Montina, Letrari, San Patrignano, Sella&Mosca, Champagne de Venoge. Si potrà seguire un itinerario che va da nord a sud, scoprendo – o riscoprendo - i vini e i vitigni d’Italia, dal Brut a Extra Brut, Blanc de Blanc o De Noir, Satén o Dosage 0, per arrivare ai Rosé, varietà straordinarie che tutto il mondo conosce e apprezza.

VSQ inaugura venerdì pomeriggio alle 16.00 e prosegue fino alle 23.00, orari previsti anche per la giornata di sabato. Domenica gli stand sono aperti già dal mattino, dalle 11.00 alle 14.00 per poi dare appuntamento nel pomeriggio alle 16.00 e chiudere alle 23.00.

LO SMANÈT

Sabato 25 e domenica 26 maggio (dalle ore 10 alle ore 20, ingresso libero) anche la collina sarà protagonista della Primavera del Giro. Il bel Castello degli Agolanti sarà la location originale dell’handmade market Lo Smanèt, con artigiani, creativi, designers, art space, laboratori e street food. Sabato mattina dalle ore 11 alle ore 12 è in programma il workshop di legatoria Cucire la carta mentre dalle ore 15 alle ore 16 quello con il vignettista #ilrompi Evoluzione di uno scarabocchio e dalle ore 17 alle ore 18.30 Mini garden, workshop di composizione floreale. Domenica 26 maggio si comincia alle 10.30 con il workshop di segni e disegni, si prosegue dalle ore 14 alle 15 con il Salottino letterario (lo scrittore Paolo Gambi presenta Parole fatte a mano, come scrivere un libro in Italia oggi), dalle ore 15 alle ore 16 con il workshop di origami Una ghirlanda con tulipani e farfalle, e dalle ore 17 alle ore 18.30 con La mia shopper. Cucito creativo con Lucia. Nella due giorni si potranno ammirare e acquistare le creazioni di oltre 50 artisti, degustare birre artigianali e panini gourmet.

VI EDIZIONE DEL CONCORSO CORALE CITTÀ DI RICCIONE

Sabato 25 e domenica 26 maggio è in programma la VI edizione del Concorso corale Città di Riccione che ha ricevuto quest’anno anche il patrocinio di Feniarco, la Federazione nazionale dei cori italiani. Al concorso parteciperanno 14 cori provenenti da: Arezzo, Bologna, Ravenna, Macerata, Rimini, Udine, Gorizia, Cosenza, Trieste, Bergamo, Trento, Reggio Emilia, Roma.

Il programma di sabato:

• 14.30 – 18.30 Auditorium Levi Montalcini

Atelier Corale del M° Manolo Da Rold

• 20.45 – 22.15 Chiesa mater Admirabilis

Concerto del Coro Audite Nova vincitore del 2018 e del coro Le Allegre Note.

Il programma di domenica prevede dalle 9.45 alle 17.15 all’Auditorium Levi Montalcini il concorso cori scolastici e dei cori associativi e flash mob per tutta la giornata in viale Ceccarini.

flash mob dei cori partecipanti

Dalle ore 19.30 alle 20.30 nella Chiesa Mater Admirabilis la cerimonia di premiazione.

FESTA DELLA FAMIGLIA

Il gioco dell’oca gigante e le sue trasformazioni.

Sabato 25 maggio al Parco degli Olivetani, a partire dalle ore 16, è in programma la Festa della Famiglia, organizzata dall’assessorato ai servizi sociali del Comune di Riccione.

Il mese di maggio da qualche anno è dedicato alle famiglie, grazie al progetto che vede impegnati il Centro per le famiglie distrettuale e le amministrazioni comunali dei 13 comuni della zona sud, con il supporto di AUSL Romagna, nella realizzazione di un calendario ricco di iniziative che mettono al centro la famiglia, attraverso incontri informativi, esperienze divertenti, laboratori, momenti di intrattenimento e gioco rivolti ai genitori e ai figli. La festa di domenica pomeriggio prevede moltissime attività tra cui il laboratorio teatrale (alle 17 negli spazi della ex fornace), la lettura Il parco delle storie a cura del gruppo delle lettrici volontarie della biblioteca comunale (ore 16), la merenda e la possibilità di fare il pic-nic grazie alla collaborazione del Comitato Riccione Paese, i giochi di una volta con Lo Scombussolo, la possibilità di provare a cavalcare un pony e il grande Gioco dell’oca.

Inoltre, in occasione dei festeggiamenti dei 30 anni dell’Acrobatica Riccione, alle 16 è previsto uno spettacolo nell’arena del parco. In caso di maltempo tutte le attività si trasferiscono nella palestra di viale Bergamo a San Lorenzo.