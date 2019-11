Cristiano Godano "Nuotando nell'aria" con Lory Muratti a Rimini

Cristiano Godano giovedì 28 novembre sera sarà all'Hobo's di Rimini per una serata evento imperdibile. Porterà il suo ultimo libro "Nuotando nell’aria", un'amico artista, Lory Muratti e tante storie dei Marlene Kuntz.

"Parole e Musica” sono gli strumenti che hanno permesso a Cristiano Godano di dare vita a episodi artistici indimenticabili. Un percorso che ha tracciato le linee guida di un “nuovo rock italiano” e di tutta la scena alternativa che, da quel momento in avanti, ne è scaturita con ancor maggiore vitalità. Cristiano è stato autore con i suoi Marlene Kuntz di dischi nei quali la parola, oltre al suono, ha avuto sempre enorme importanza divenendo elemento centrale e tramutandosi in evocazione di un mondo interiore differente e “altro”. Un mondo che ha portato la band e il suo leader a divenire ben presto di culto e che ha contemporaneamente dato forma a una produzione che lo tiene da vent'anni in viaggio fra territori sempre capaci di emozionare.

E' proprio quel percorso che Cristiano oggi ci vuole raccontare attraverso un'affascinante dialogo con l'amico e collaboratore Lory Muratti. A sua volta musicista e scrittore, Muratti ha saputo negli anni creare una dimensione artistica unica dentro la quale le sue opere di narrativa si legano profondamente alle produzioni musicali a cui l'artista "di lago" da contemporaneamente vita. Libri e dischi che si ispirano a vicenda creando una dimensione nuova e del tutto caratteristica. Ed è proprio questa sua cifra stilistica a farne il compagno di viaggio ideale in questo viaggio tra parole e musica che porterà Godano a svelare aneddoti sconosciuti, incontri e magie vissute sopra e sotto il palco, ma soprattuto quell'alchemico equilibrio in grado di far nascere parole che si trasformano in canzoni.

Il nuovo libro di Cristiano Godano, “Nuotando nell’aria” è un racconto in prima persona dal frontman dei Marlene Kuntz pubblicato in occasione dei vent’anni di “Ho ucciso paranoia” e in contemporanea con l’avvio del tour celebrativo per i trent’anni della band. Un libro particolare, che mostra il retroscena di tutte le 35 canzoni dei primi tre dischi dei Marlene Kuntz, concedendo al lettore la possibilità di sintonizzarsi col processo creativo del loro autore a distanza di venti/trent’anni dalla pubblicazione. Immagini poetiche, aneddoti, ispirazione, per un viaggio intenso nei luoghi della memoria non solo musicale.

Fra domande e risposte, fra vibranti momenti di confronto, tra racconti e curiosità professionali, prenderà quindi vita la musica vera e propria. Chitarra e voce, Cristiano proporrà alcuni brani del folto repertorio dei Marlene Kuntz, portando così il pubblico in una dimensione inedita e quasi trasognata. Un'occasione unica di intimo contatto con l'autore in un salotto ideale dove sarà possibile accostarsi alla costruzione musicale e letteraria di una voce unica nel suo genere e immergersi così nella la forma canzone e nella sua dimensione poetica in un'unico avvolgente abbraccio.