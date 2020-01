La rassegna Colori per la musica ospiterà Cristina DI Pietro

È iniziata con un tutto esaurito la rassegna Colori della Musica, note d'inverno della Comunità Albamater e di Rimini Classica, che si è tenuta domenica 12 gennaio presso la Nuova Sala Africa di Riccione con il primo concerto Da Bach ai Led Zeppelin del Quartetto Eos. Per il secondo appuntamento si preannuncia un altro sold out sicuro, perché sarà Cristina Di Pietro il 16 febbraio alle 17 con il suo quartetto a proporre Sei Bellissima, dando vita alle indimenticabili canzoni di Mina, di Mia Martini e Loredanà Bertè. Il terzo appuntamento sarà l'8 marzo per una festa delle donne davvero particolare: Fabio Severini, oboista riccionese dell'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, proporrà Ciak...si suona! accompagnato dalla pianista Elisabetta Scappucci, per un programma tutto dedicato alle colonne sonore. La chiusura sarà col botto: il 29 marzo Ala Ganciu e il Quartetto EoS proporranno Walt Disney, fiabe in concerto interamente dedicato alle musiche dei film di Walt Disney, che tanto hanno fatto e continuano a far sognare grandi e piccini. Prevendita presso Eni Station di Via Marecchiese 284 di Rimini e presso la Parrocchia Gesù Redentore di Viale Dante 284 a Riccione, online www.riminiclassica.it