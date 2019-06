Morciano in sella verso Cattolica

Morciano si prepara a montare in sella. Una giornata interamente sulle due ruote: è quella in programma domenica 9 giugno, con ritrovo alle ore 16 al Parco Urbano del Conca. L'evento, organizzato dal G.S. Valconca - Ottica Biondi in collaborazione con il Comune di Morciano di Romagna, è rivolto a tutti gli appassionati di bicicletta, famiglie, bambini e ragazzi. La pedalata prenderà il via dal parco cittadino per poi fare rotta verso la spiaggia di Cattolica. Qui la 'carovana' sosterà per una merenda sulla sabbia. Alle 18.15 è previsto il ritorno a Morciano di Romagna. L'intera escursione si svolgerà in completa sicurezza, visto che si transiterà sulla pista ciclabile del Conca. Nel corso della manifestazione saranno distribuiti gadget a tutti i partecipanti. L'unica raccomandazione richiesta è quella di presentarsi alle 16 al Parco del Conca con una propria bicicletta già in ordine.