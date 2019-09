Al via gli eventi del Dedikato con Paolo Cevoli, Flat Track, Mode, Ape Pro Evolution

Dal 12 al 14 settembre a Misano saranno tre giorni di sport e divertimento con gli eventi del Dedicato, da Polo Cevoli con Carlo Pernat ai Daboot, dal Flat Track ai Mode, alle Ape Pro Evolution per finire con la gara dei taglia erba. Il programma del Dedikato 2019 andrà in scena da giovedì prossimo e riesce a colpire un target variegato di utenti con spettacoli che spaziano dal racing, ai momenti comici, dai reading alla charity. Non mancheranno quel filo di costume, curiosità e novità che hanno saputo far conoscere gli eventi di Misano nel mondo. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e in Arena 58 saranno condotti da Marco Corona e Luigi Del Bianco.

Questo il programma completo degli eventi:

Giovedì 12 settembre dalle 21.00 Arena 58 - Misano

Moto Gp Moped Race 2019 & Co.

Grandi spettacoli con piccoli cinquantini. Un’emozionante sfida di traverso a quattro ruote con la partecipazione di SAETTA McQueen e l’incredibile gara di velocità dei Tagliaerba "SGADORINI".



Ore 21.00 Piazza della Repubblica, “Belin … Sei proprio un patacca”. Paolo Cevoli dialoga con Carlo Pernat e con l’autore in un talk show che segue i colori dell’ironia, la passione per le due ruote e i “segreti” del paddock sulle tracce del libro

scritto a due mani dal manager genovese insieme al giornalista Massimo Calandri.

Modera: Paolo Scalera, giornalista e Direttore di GPone.



Venerdì 13 settembre, ore 20.15 Arena 58, Il Trofeo MotoGp - Aper Proto Evolution e il freestyle dei Daboot. La simpatia e l’energia del Trofeo MotoGP - Ape Proto si unisce allo spettacolo di Motocross Free Style a cura dei DaBoot la più importante compagine di motocross free style a livello internazionale. Durante la serata inoltre andrà in scena la Mototerapia con i piloti che faranno vivere un’experience in sella alle loro moto ai diversamente abili.



Ore 20.15 I° Round - Trofeo MotoGp 2019 - Ape Proto

Ore 21.30 Freestyle - Daboot

Ore 22.00 II° Round - Trofeo MotoGp 2019 - Ape Proto

Ore 23:00 Freestyle - Daboot

Ore 23.30 Finalissima - Trofeo MotoGp 2019 - Ape Proto



Sabato 14 settembre, dalle ore 15.00 Piazzale Roma, Esposizione moto storiche. Pitlane di moto storiche dedicata agli amanti del vintage ed esposizione dei nuovi modelli delle principali case motociclistiche. Stand ufficiali con le nuove moto di Yamaha, Honda, Harley Davidson, Unit garage BMW, Benelli. Dalle ore 18.00 Arena 58, Gara Film Flat Track World Cup. L’Arena 58 diventa il palcoscenico del Campionato Mondiale di Flat Track con piloti provenienti da tutto il mondo. Ore 17.00 Prove libere. Ore 21.00 Gara A fine serata fuochi d’artificio, dalle ore 18:00 alle 20:00 Piazzale Poste. Stuntman Show. Evoluzioni e spettacoli di Stuntmen acrobatici. Dalle ore 21.00 - Piazza della Repubblica Moka Club in Concerto. I classici della disco anni ’70 e primi anni ’80 nelle note intramontabili dei Moka Club