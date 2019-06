Al via il primo Campo estivo della Bim Music Academy

Il 13 giugno prende il via il primo Campus estivo della Bim Music Academy. Sarà il professor Tullio Visioli, esperto nazionale di vocalità infantile, a formare gli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e degli insegnanti di canto, coro e musica dal 13 al 17 giugno con un metodo capace attraverso la musica, il canto e il gioco di prevenire le sempre più diffuse disfonie infantili. Il campus si aprirà giovedì 13 e si affronteranno tematiche quali la pedagogia della voce cantata e della coralità. Sarà sempre il prof. Tullio Visioli ad accogliere nelle giornate centrali, il week end dal 14 al 16 giugno, i bimbi dai 3 ai 12 anni anche con i loro genitori: saranno 3 giorni di “giocalizzi” e canti, un’occasione originale per genitori e bambini per stare insieme, crescere ed imparare ad ascoltarsi in modo diverso attraverso la musica e allo stesso tempo un importante laboratorio e tirocinio per i formatori.

Questo primo appuntamento si concluderà lunedì 17 con una giornata solo per gli insegnanti in cui oltre a Visioli sarà presente il dott. Franco Fussi ,uno dei principali foniatri italiani, da sempre al fianco di voci come quelle del calibro Andrea Bocelli e Laura Pausini, che approfondirà temi quali l’evoluzione della voce dall’infanzia all’adolescenza e le buone abitudini vocali.

Un primo campus quindi in cui si incontrano la scuola e la famiglia, in momento di condivisione, di laboratorio, di canto, di musica e gioia.

Verrà rilasciato materiale didattico aggiornato e attestato di partecipazione ai formatori. I bimbi e i genitori potranno scegliere di partecipare anche a singole giornate di canti e musica dal 14 al 17 giugno.

Voce al Bambino si terrà come i successivi campus presso il palazzo del turismo, è organizzato dalla Scuola di musica associazione Quattro Quarti in collaborazione con Fondazione Verdeblu e il comune di Bellaria Igea Marina e diretto da Monia Angeli. Sono gli ultimi giorni per potersi iscrivere sia per gli insegnanti sia per genitori e bimbi. Per informazioni 3284599812, info@bimmusic.it.