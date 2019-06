Al Palacongressi 200 tangheri per il Festival & Campionato Europeo di Tango

Dal 25 al 30 giugno il Palacongressi di Bellaria Igea Marina si trasforma in una pista da ballo per ospitare il Festival & Campionato Europeo di Tango

200 ballerini tra cui i grandi campioni di tango del mondo, provenienti da 14 Paesi europei, e circa 2.500 appassionati di tango, si esibiranno per sei giorni di Festival tra gare, seminari e lezioni tematiche, notti di milonga con concerti di orquestas tipicas ed esibizioni di maestri e giurati, spettacoli, lezioni e performance legate alla cultura del Tango. Ad esibirsi ci sarannoi i campioni mondiali in carica, i russi Sagdiana Khamzina & Dmitry Vasin, i Campioni Europei 2018, i russi Ogla Nikola e Dmitry Kuznetsov, i Campioni Europei 2013, i greci Marianna Koutandou e Vaggelis Hatzopoulos. Inoltre si esibiranno Vanesa Villalba & Facundo Piñero, maestri, ballerini e coreografi di Buenos Aires, direttori artistici della famosa compagnia internazionale “El Cxuce Tango”. La finale del Campionato il 30 giugno in Piazzale Capitaneria di Porto. Il 30 settembre 2009 il Tango è stato dichiarato dall’UNESCO un “Bene immateriale Patrimonio dell’Umanità”, l’European Tango Festival & Championship, per la sua unicità, è senza dubbio l’appuntamento più prestigioso per l’Europa dedicato al Tango Argentino, un evento esclusivo, di grande richiamo internazionale e di forte valenza per l’Italia.



Il programma sul sito ufficiale della manifestazione www.eutango.com