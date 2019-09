Dalla Liberazione alla Caduta del Muro con il film Monuments men

Giovedì 19 settembre alle ore 21.15 presso il Museo della Linea dei Goti di Montegridolfo, prosegue la rassegna cinematografica Dalla Liberazione alla Caduta del Muro, con il film di George Clooney Monuments men. Ricorrendo i 75 anni dalla Liberazione di Montegridolfo e i 30 dalla Caduta del Muro di Berlino, l’Amministrazione Comunale montegridolfese propone una serie di films che raccontano i momenti storici della guerra in Italia, della ricostruzione post-bellica, fino alla vita nella Berlino del 1989. Il film Monuments men è stato scelto quale evento collaterale all’esposizione Una luce sulla storia. Un inedito San Sebastiano del Seicento racconta la guerra e le distruzioni del patrimonio culturale e artistico: il dipinto della bottega di Jusepe de Ribera che testimonia l’opera andata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale nei Musei di Berlino. E’ il racconto un po’ hollywoodiano della squadra di alleati formata da storici dell’arte e restauratori che durante le ultime fasi del conflitto bellico, hanno cercato di salvare i capolavori d’arte dalla distruzione nazista. Il tema si ricollega ai rischi a cui è sottoposto il patrimonio culturale di una comunità in caso di guerra. Si pensi ai siti archeologici distrutti durante le incursioni dell’ISIS, alle devastazioni del Museo di Bagdad, al cannoneggiamento dei Buddha di Bamiyan in Afganistan. Si ricorda che come tutte le iniziative per il 75° Anniversario della Liberazione di Montegridolfo, anche questa proiezione cinematografica è ad ingresso gratuito.