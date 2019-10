Dance&Tea Party, la scuola Professionale della Danza e delle Arti apre le porte al pubblico

Sabato 19 ottobre dalle ore 17.00 LAB Borgo San Giovanni, la Scuola Professionale della Danza e delle Arti di Rimini, si trasformerà in un giardino incantato, fiabesco e profumato di tè e di fiori di ciliegio giapponese per inaugurare il nuovo anno accademico insieme ai piccoli ospiti e ai loro genitori. L'invito al Dance&tea Party è aperto a tutti coloro che desiderano scoprire il magico mondo della danza classica in questo luogo speciale inserito nel cuore del Borgo San Giovanni, a due passi dall'Arco d'Augusto. Le note del violino di Ilaria Massacesi e del pianoforte di Diana Massacesi, accompagnati dal M° Claudio Casadei, faranno da sottofondo all'esposizione in mostra degli straordinari tutù artigianali dell'Atelier Tersicore di Milano, gli allievi della scuola si esibiranno in una piccola coreografia di danza e, ad allietare il tutto, sarà offerta a tutti i partecipanti una degustazione di tè aromatici, deliziosi pasticcini e bollicine a cura di Nècessaire Bistrot, per brindare insieme all'inizio dei nuovi corsi accademici della scuola. Fondata nel gennaio 2019 da Chiara Giovagnoli, LAB Borgo San Giovanni è un luogo di formazione dove il principio delle discipline intreccia un’indissolubile dialogo tra la Danza e le Arti, riconducendo nella contemporaneità le origini francesi del balletto, avvalendosi di docenti tra i più qualificati a livello nazionale. Yuki Imaizumi, giapponese trasferitasi in Italia, è la Direttrice artistica e docente del Dipartimento di Danza Classica e Modern Graham, diplomata come insegnante di Danza Classica-Accademica presso l’Accademia del Teatro Alla Scala di Milano. La suola dispone di due grandi e luminose sale – Sala Noureev al piano terra e Sala Vaganova al primo piano – su oltre 1000 mq, dotate di pavimentazione rialzata, idonea per i danzatori, e tappeti harlequin. Attraverso una formazione stimolante, professionale e rigorosa, con corsi annuali alternati a masterclass, stage, workshop e laboratori, gli allievi hanno la possibilità di crescere, apprendere e sviluppare la loro identità artistica. La finalità principale dei corsi pre-professionali è il raggiungimento del più alto e completo livello di preparazione tale da affrontare il mondo del lavoro nelle arti dello spettacolo. Uno dei progetti esclusivi di LAB è "Arti in lettura", per formare non solo giovani danzatori, ma anche giovani "menti danzanti": in collaborazione con l'attrice-lettrice Alessia Canducci che, ogni primo martedì del mese, accompagnerà i bimbi alla scoperta del mondo immaginifico e degli stimoli straordinari derivanti dalla lettura, mentre negli incontri successivi Yuki Imaizumi "svilupperà" le tematiche e gli stimoli della lettura attraverso il movimento..."letto e danzato"!