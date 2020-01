"Voci del verbo andare" ospita il sound artist David Monacchi

Per il secondo appuntamento della rassegna "Voci del Verbo andare", sabato 1 febbraio 2020 alle ore 17 alla Biblioteca Comunale di Cattolica, , per tutt’altri territori ci porterà la declinazione che farà del verbo andare David Monacchi, o almeno apparentemente, perché se l’uomo è una bestia rara che lascia morire in mare i propri simili, è anche una bestia più feroce nei confronti della natura che lo circonda ricca di quella famigerata biodiversità delle specie: di questo mondo Monacchi, che è un sound artist, ricercatore e compositore eco-acustico, sta cercando di salvare il salvabile con gli strumenti propri del suo mestiere. Se non si può salvare tutta quella diversità almeno se ne possono salvare i suoni. A Cattolica ci porterà con sé dentro quell’immenso “patrimonio di suoni” che vivono nelle “foreste primarie equatoriali più remote e ancora incontaminate del pianeta”, raccontandoci di viaggi in posti in cui solo pochi esseri umani hanno avuto accesso.