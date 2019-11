Al Teatro Massari va in scena "Di storie minime" serata finale del corso di teatro autobiografico

Domencia 24 novembre alle ore 21 al Teatro A. Massari si svolgerà la performace dal titolo "Di storie minime". Si tratta della

serata finale del corso di teatro autobiografico condotto da Silvia Giorgi del Teatro Cinquequattrini Aps. Il corso è inserito nel progetto "Rispetto, un percorso verso la Parità" della Provincia di Rimini

Al termine, intervento della Dott.ssa Maura Gaudenzi, Psicoterapeuta Sportello Psicologico Comune di San Giovanni in Marignano, Labirinto soc. coop., che collabora anche con il Centro Antiviolenza Distrettuale.

Saranno inoltre presenti a questa serata, che si situa nelle iniziative del Programma provinciale "Femminile # Plurale", Amministratori della Provincia di Rimini e dei Comuni coinvolti nel Progetto.

Ingresso ad offerta libera

L’incasso sarà devoluto in beneficenza per l'Associazione Mondo Donna onlus, per l'acquisto di materiali ed attrezzature per la Casa Rifugio del Distretto di Riccione che supporta Donne e Minori con un passato di violenza, in un percorso verso l'autonomia e di ritrovato benessere.