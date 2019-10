Digital cafè. Conversazioni da manuale parte da Cerasolo

Cescot, insieme a Confesercenti e Hoepli Editore, il 31 ottobre, 8 e 29 novembre all’Ecoarea di Cerasolo (via Rigardara - 39), propone i “Digital cafè. Conversazioni da manuale”, in occasione del Festival della Cultura Tecnica, promosso dalla Regione. In Emilia Romagna l’evento, dal 17 ottobre al 18 dicembre, propone un ricco programma di seminari, appuntamenti, dimostrazioni e laboratori rivolti a studenti, famiglie, cittadini, imprese e istituzioni. In questa cornice, in collaborazione con Confesercenti e Dmt - Digital marketing turismo, collana di manuali di turismo contemporaneo per Ulrico Hoepli Editore, gli incontri “Digital cafè. Conversazioni da manuale” di Cescot, propongono una condivisione originale di idee e buone pratiche con gli autori, per affrontare professionalmente e senza timori un futuro denso di opportunità tecnologiche e digitali, ragionando insieme su argomenti che spesso vediamo banalizzati se non evitati.

Il primo appuntamento il 31 ottobre dalle 17.30 alle 19.30 “Tecnologia e digitale al ristorante: guida pratica per conservare umanità nell'era dei ChatBot”. Davanti a un buon caffè, si ragiona con Nicoletta Polliotto, autrice del manuale “Digital Food Marketing. Guida pratica per ristoratori Intraprendenti” e a Marco Pasi direttore di Confesercenti Emilia-Romagna, sulla declinazione digitale e tecnologica dell’accoglienza nell’era dei chatbot, senza perdere il contatto con umanità e creatività nelle relazioni con il proprio cliente. Gli esperti accompagnano per mano i partecipanti tra le opportunità di SmartPhone e geo-localizzazione, social media e brand reputation digitale, in un percorso che, passo dopo passo, renderà semplice, intuitiva e naturale la comunicazione e la relazione tra brand e utenti/clienti, anche online. L’incontro è rivolto a imprese, lavoratori, studenti e insegnati interessati ai temi digitali applicati concretamente al settore del turismo.

Gli altri incontri in programma sono:

8 novembre dalle 17.30 alle 19.30 con Domenico Palladino: “Digital Marketing per l'ospitalità, i metodi per trasformare il letargo invernale in aperture extra”.

29 novembre dalle 17.30 alle 19.30 con Antonella Brugnola: “Campioni di ospitalità: vieni a giocare nella squadra dei SuperHost dell’home sharing”.

La partecipazione agli incontri è gratuita, iscrizione obbligatoria dal form del sito www.cescot-rimini.com sulle pagine news.