Un appuntamento per gli aspiranti dj e producer

Demolition Panel è l’incontro esclusivo che permette di far ascoltare tracce musicali, progetti e demo ai professionisti della musica e dell’industria discografica. Sabato 9 novembre dalle ore 15, al Disco Più di Rimini, aspiranti dj o producer potranno fare ascoltare la propria musica a Big Fish, produttore discografico di Fabri Fibra, Gué Pequeno, Emis Killa, Chadia Rodriguez ed Elisa e già componente dei Sottotono.



Con lui ci saranno Albi Scotti (Dj Mag Italia), Ale Lippi e Federico Piccinini (Radio m2o) e Massimiliano Vecchi, label manager di Doner Music, etichetta e factory creativa che negli anni ha più volte rinnovato e rivoluzionato la musica italiana, dal pop all’alternative.

Come funziona il panel? E' sufficiente selezionare il meglio della propria produzione e caricare i file su una memoria Usb in formato .mp3 320kbp, .wav o .aiff in alta qualità.