“Diversamente Altri” reading poetico-filosofico alla Colonia Bolognese

Mercoledì 4 Settembre, alle ore 19.00, presso la Ex Colonia Bolognese di Miramare ha luogo un reading poetico-filosofico incentrato sul tema dell’Altro dal titolo “Diversamente Altri”. L’evento è organizzato e promosso dall’Associazione Culturale “Dispaccio Filosofico” di Rimini, in collaborazione con l’Associazione “Il Palloncino Rosso” di Rimini.

A partire da alcuni testi di riferimento quali “La Conquista dell’America” di Tzvetan Todorov e “Alterità” di Francois Jullien, il filosofo Loris Falconi e il poeta Loris Ferri intrecceranno dialogo filosofico e recitazione poetica intorno al tema, di sempre maggiore e stringente attualità, avente a che fare con l’“Altro”/il “Diverso”. I testi poetici così come i passi filosofici saranno accompagnati dal chitarrista Alessandro Buccioletti. Obiettivo della serata: sensibilizzare la cittadinanza verso una coscienza critica nei confronti di tematiche troppo spesso banalizzate e soprattutto pericolosamente ideologizzate.

Ferri e Falconi sono anche co-autori e protagonisti dello spettacolo teatrale “L’Altra America” che ha visto il fortunato debutto presso il Teatro Apollo di Mondavio (PU) in data 12 Gennaio 2019 e che li vedrà impegnati da Settembre, insieme al duo strumentale “Telios de Lorca”, in diverse date tra Marche e Romagna.

In caso di maltempo l’incontro si terrà comunque al coperto