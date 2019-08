Dj set e cinema all'aperto al polo Est

Un venerdì di festa al Polo Est. Il 23 agosto, lo spazio multi eventi sulla spiaggia nell’area del Portocanale offrirà al pubblico un grande evento musicale on the beach in collaborazione con la stazione radiofonica m2o.

Grande energia con il Dj set di Teo Mandrelli e Andrea Mattei di m2o per ballare sulla spiaggia dal tramonto. Appuntamento dalle 21 con Airon dj che aprirà l’evento.

Teo Mandrelli fa tappa nella 'sua' Bellaria Igea Marina accompagnato dal vocalist Andrea Mattei, speaker dei programmi di M2O dopo il tour con il Dj Time, i programmi a Radio M2O e prima di partire per Aspenn (Colorado).

Il villaggio, sostenuto dalle associazioni di categoria di Bellaria Igea Marina, vuole essere un grande palcoscenico a cielo aperto. L’estate è scandita da iniziative sportive, ludiche e goliardiche dedicate alle famiglie.

Questa importante collaborazione cittadina ha portato anche alla realizzazione di un ricco cartellone di eventi come il cinema all’aperto che ha riscosso grande successo organizzato dal “Bellaria Film Festival. Chiude il sipario “I buchi neri” di Pappi Corsicato, in programma il 27 agosto.

Questo villaggio globale tra cielo e mare offre un divertimento a ingresso libero e gratuito. Una buona promozione per il territorio e per i vacanzieri che scelgono Bellaria Igea Marina.

L’obiettivo è di offrire ai turisti e non, un’estate spettacolare dedicata a tutta la famiglia. L’appuntamento, fino a metà settembre, è ogni giorno dalle 8 alle 24.