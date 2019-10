Conto alla rovescia per lo spettacolo di Enzo Iacchetti a Morciano

E’ partito il conto alla rovescia per il debutto ufficiale di “Blu Morciano. Teatro e Persone”, la rassegna teatrale che animerà l’auditorium della Fiera di Morciano con sette grandi appuntamenti. Si comincia sabato 26 ottobre con Enzo Iacchetti in Intervista confidenziale in cui lo storico conduttore di Striscia la notizia sarà intervistato da Giorgio Centamore, cabarettista e fedele collaboratore di Iacchetti. Un pretesto narrativo per proporre racconti e aneddoti su tutto ciò che esiste dietro al lavoro e alla carriera di un personaggio famoso, in versione rigorosamente comica, con possibilità per il pubblico di intervenire con domande in tema. C’è ancora poco tempo per poter acquistare i biglietti (al costo di 15 euro per la platea numerata, 12 euro per la gradinata numerata e di 12 euro per over 65 e under 18): sarà possibile farlo presso la biblioteca comunale nella giornata di domani (sabato 19 ottobre) dalle 9.30 alle 12.30. In alternativa i biglietti potranno essere acquistati on line su www.vivaticket.it, nelle rivenditorie autorizzate Vivaticket o la sera stessa dello spettacolo presso il botteghino dell’Auditorium della Fiera (via XXV Luglio). Si rammenta inoltre che è possibile sottoscrivere un abbonamento per 7 spettacoli in platea numerata al costo di 90 euro (75 euro per la gradinata o i ‘ridotti’).