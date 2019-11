Doppio appuntamento con storia e cultura a Morciano di Romagna

Doppio appuntamento dedicato a storia e cultura con conferenze e dibattiti a Morciano di Romagna. Il primo si tiene giovedì 28 Novembre alle 21 presso la Sala Lavatoio a Morciano di Romagna.

Mario Garattoni tratterà “Il guado sul Conca di San Pietro in Cotto”. Per Millenni fino al Sedicesimo secolo la porta fisica più importante d'Italia.Tutti i popoli e gli eserciti che hanno risalito e disceso l'Italia, ad eccezione di Annibale, passavano sul guado di Cotto. Il giorno dopo venerdì 29 Novembre, sempre alle 21, sarà la volta di Maria Luisa Stoppioni con “Colonia Ostiensis – L'antica Città di Ostia”. Il porto di Ostia era molto più esteso e si espandeva verso Fiumicino (in anteprima una relazione sugli scavi in corso)