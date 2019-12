E'Tendoun: musica, tombola e divertimento in spiaggia

Dal 13 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 Viserbella ospiterà l’evento E’Tendoun. E’tendoun è una tensostruttura installata presso la spiaggia 53 di Viserbella e ospita una serie di eventi per tutte le età.

Per il programma completo dell’iniziativa visitare il sito www.viserbellavacanze.com Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all’Istituto Oncologico Romagnolo per il suo progetto “Margherita”, collegato alla campagna "la mia mamma è bellissima".

Il ricavato sarà utilizzato per aiutare tutte quelle signore che affrontano il disagio della perdita dei capelli durante le terapie.

Per maggiori informazioni:

https://www.ideaginger.it/progetti/la-mia-mamma-e-bellissima-2019.html

Oppure contattare direttamente la sede IOR: Sede di RImini, Associazione Volontari e Amici dell'Istituto Oncologico Romagnolo

Viale Matteotti,43/A 47921 Rimini. Tel. +39 0541 29822