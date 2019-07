Eco di Donna “Evolution”: appuntamento con Giulia Pratelli

Nuovo appuntamento sabato 6 luglio per Eco di Donna “Evolution”, la nuova rassegna a San Giuliano Mare di Rimini dedicata alla musica d’autrice, con la cantautrice toscana Giulia Pratelli salirà sul palco della piazzetta Lacuadra dell'orto riproponendo in chiave acustica il suo album "Tutto bene" prodotto da Zibba. Dal vivo Giulia racconterà le sue canzoni nel modo esatto in cui sono nate, prima di essere state vestite con gli arrangiamenti e la produzione del disco. Oltre ai brani dell'album, l'artista farà ascoltare alcune canzoni ancora inedite come "Non ti preoccupare" (Miglior testo al Premio Bianca D'Aponte 2018) e "Come stai" (Premio InediTO 2018, Miglior Testo al Premio Lauzi 2018). La cantautrice si divertirà però anche a riarrangiare alcuni brani, spogliandoli della loro versione originale e portandoli nel suo mondo.