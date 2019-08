Elisir d'Amore, un'opera buffa a Verucchio

Sabato 10 agosto per quarta edizione di Verucchio all'Opera andrò in scena alle 21.15 "Elisir d’Amore "di Gaetano Donizetti. L'appuntamento è nel chiostro del Museo Civico Archeologico, con il biglietto d’ingresso è possibile anche effettuare la visita guidata

Elisir d'Amore è un'opera buffa in due atti di Gaetano Donizetti in forma scenica ridotta da libretto di Felice Romani. Cinque i protagonisti scelti e prepartati dall’Associazione N.O.T.A MUSIC, che riproporranno l’esilarante e divertente avventura di Adina e Nemorino, interpretati rispettivamente da Giorgia Paci e Vassily Solodkyy: insieme a loro Giacomo Contro nel panni di Belcore, Roberto Gentili in quelli di Dulcamara e infine Monica Boschetti a impersonare Giannetta e a curare l’ideazione scenica. Al piano ci sarà invece Pia Zanca, Lorenzo Laricchia e Valentino Paganelli si occuperanno infine di suoni e luci. L'opera è proposta dal Comune di Verucchio, in collaborazione con Pro Loco Verucchio ed al contributo di Nuova Ricerca Clinica. Il biglietto d’ingresso per opera e museo costa 7 euro (gratuito per i bimbi sotto i 12 anni), i posti sono seduti ma non numerati. La visita guidata inizia alle 20 e lo spettacolo alle 21.15. Per info e prevendita: 0541-670222 o ufficioiat@prolocoverucchio.it