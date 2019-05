Escursione nelle Foreste Casentinesi con il Wwf Rimini

Domenica 2 Giugno il WWF Rimini effettua un’escursione nelle Foreste Casentinesi a Camaldoli. La partenza è dal paese di Camaldoli, si sale dal sentiero 72 per Rifugio Cotozzo, dal 70 passando per Fonte Duchessa si raggiumge il Sacro Eremo di Camaldoli, si prosegue sul 74 costeggiando il Fosso della Bernardina fino al 74a per il ritorno passando per il Rifugio Secchieta e ritorno a Camaldoli. Il percorso è ad anello per una lunghezza totale di 13 Km e un dislivello di 800 m. Tempo 6 h. Abbigliamento da trekking adatto alla stagione e scarpe da trekking con fondo antiscivolo, pranzo al sacco, riserva d'acqua, viaggio con mezzi propri.

Il punto di ritrovo per la partenza, è a Rimini al parcheggio in via Euterpe a Sx dell’ex cinema Astoria davanti alla Farmacia, alle ore 8,30. Saranno possibili variazioni di itinerario dettate dalle condizioni meteorologiche. Per contatti e ulteriori informazioni, cell. 331 4180104, Chiti Stefano.