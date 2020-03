Trekking: escursione nella zona di Piobbico con il Wwf

Domenica 8 Marzo il WWF Rimini proprone un’escursione nella zona di Piobbico. La partenza è dal parcheggio del Fosso dell’Eremo, si sale dal sentiero 208 lungo Fosso dell’Eremo per Rocca Leonella e Bacciardi, da Passo del Lupo si ritorna passando da Grotta del Borghetto e Acquanera. Il percorso è ad anello per una lunghezza totale di 14 Km e un dislivello di 700 m. Tempo 6 h.

Abbigliamento da trekking adatto alla stagione e scarpe da trekking con fondo antiscivolo, pranzo al sacco, riserva d'acqua, viaggio con mezzi propri. Il punto di ritrovo per la partenza, è a Rimini al parcheggio in via Euterpe a Sx dell’ex cinema Astoria davanti alla Farmacia, alle ore 8,30. Saranno possibili variazioni di itinerario dettate dalle condizioni meteorologiche. Per contatti e ulteriori informazioni, cell. 331 4180104, Chiti Stefano.