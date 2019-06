Passeggiata storico-ecologica da Morciano a San Pietro in Cotto

Sabato 15 giugno gambe in spalla alla scoperta della piana di San Pietro in Cotto, il luogo dove anticamente passava la via Flaminia. Una passeggiata tra storia ed ecologia. Ad organizzare l’iniziativa il Comune in collaborazione con il Museo della Regina di Cattolica, la Pro Loco, il FAI e il Raggruppamento provinciale delle Giacche Verdi. Partenza da Morciano di Romagna. Ritrovo alle ore 17 in piazza Risorgimento. Da lì partirà l’itinerario che condurrà lungo un percorso di circa 10 km che avrà il suo punto di arrivo nella piana di San Pietro in Cotto. Seguirà, alle 18.30, un rinfresco e una breve spiegazione storica a cura di Mario Garattoni. È possibile prendere parte all’iniziativa in bicicletta. Per informazioni: 3385496422; 3384821888