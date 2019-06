Un' Estate da Regina: giochi e laboratori alla scoperta del modo degli abissi

Dal 4 luglio al 29 agosto, ogni giovedì sera alle ore 21,00, ci incontreremo nel giardino e nelle sale del Museo insieme a bambini, genitori, nonni, zii e chiunque vorrà unirsi a noi, per sondare insieme le profondità degli abissi marini e le creature mitiche che le popolano. Nel corso di sette incontri, solcheremo “i sette mari” dell'antichità, tuffandoci nelle geografie fantastiche e nel mistero dei mondi sommersi, sulle tracce di mostri portentosi e terrificanti, o forse non tanto, chissà... Talvolta perderemo la bussola e dovremo orientarci in alto mare, scoprendo antichi rituali per combattere la paura e fronteggiare le forze della natura. Domenica 21 luglio e domenica 28 luglio alle ore 21, in occasione della presentazione degli ultimi due volumi della collana Litus: I quaderni del Museo della Regina, Vol. 3 & 4, discuteremo insieme agli autori e alle autrici due straordinarie scoperte archeologiche e paleontologiche. Venerdì 26 luglio alle ore 9 del mattino, partiremo in barca alla ricerca del mondo sommerso di Valbruna, mentre Giovedì 1 agosto alle ore 21 ci faremo travolgere da una stupefacente performance di Loreprod. Infine, Giovedì 29 agosto alle ore 21 vi aspettiamo numerosi per lo spettacolo della serata conclusiva!