Estate al Museo degli Sguardi con il Mandala Day

L’estate entra nel vivo, al Museo degli Sguardi. Dopo la passeggiata tra arte&natura di domenica pomeriggio, in arrivo tre nuovi appuntamenti per riminesi e turisti che, attraverso musica, teatro e poesia, potranno scoprire e riscoprire le meraviglie custodite nelle sale di Palazzo Alvarado, pronto a svelarsi nuovamente ad appassionati e curiosi.

Al via giovedì 18 luglio con "Musica e non solo"…, serata speciale dedicata al “Mandela Day”, la festa internazionale celebrata proprio nel giorno del compleanno di Nelson Mandela. Si inizia, alle 20.45, con la visita guidata alla mostra “Oltre gli sguardi” con i partecipanti del laboratorio per mediatori museali. Alle 21 Arte gioco, laboratorio per bambini incentrato sulla collezione museale ospitata a Palazzo Alvarado (dai 4 ai 10 anni, gratuito con prenotazione al 329 1473098 – no Whatsapp) e, dalle 21.30, la musica del trio formato da Hilario Baggini, Fabio Mina, Marco Zanotti che, in Arte e respiro, esploreranno ritmiche coinvolgenti e improvvisazioni, per dare forma a paesaggi sonori multiculturali.

Spazio invece al teatro, venerdì 19 luglio, con "Teatro e non solo"…: si inizia con Arte gioco (ore 20.45), laboratorio per bambini incentrato sulla collezione museale ospitata a Palazzo Alvarado (dai 4 ai 10 anni, gratuito con prenotazione al 329 1473098 – no Whatsapp) per continuare, alle 21.15, con la visita guidata drammatizzata a cura della Compagnia teatrale Korekané: i visitatori saranno accompagnati in un viaggio alla scoperta delle bellezze della villa-museo lungo un itinerario ricco di storia, tradizione e cultura (gratuito con prenotazione al 329 1473098 – no Whatsapp).

Reading poetico dedicato alla celebre poetessa sudamericana Julia de Burgos a chiudere, domenica 21 luglio, una settimana ricca di eventi: America latina contemporanea: fascino, mistero e dolore il titolo della serata, condotta da Maria Rossi, traduttrice, sudamericanista e Armida Loffredo, ricercatrice vocale, cantante. Inizio alle 19.

Estate al museo, programma di appuntamenti estivi al Museo degli Sguardi, rientra tra le azioni di al museo con in-contro. Un museo come spazio di condivisione e solidarietà, progetto più ampio e articolato che nasce dalla collaborazione tra le associazioni di volontariato Vite in Transito e Orizzonti Nuovi e l’associazione di promozione sociale La Bottega Culturale, reso possibile grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna (Bando Dgr 699/2018) e del Ministero del Lavoro.

Per informazioni: Museo degli Sguardi via delle Grazie, 12 Rimini (durante ogni evento il Museo sarà aperto e visitabile gratuitamente).