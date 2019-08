Estate al Museo con gli “Amori che durano poco”

Dopo la visita drammatizzata a cura della compagnia teatrale Korekané, al Museo degli Sguardi domenica 1 settembre, alle 19, ci sarò una serata speciale, tutta dedicata ai racconti tratti da “Amori che durano poco” di Marcella Ruggiero. Un viaggio tra musica e narrazione, a cura di Maria Rossi traduttrice, sudamericanista e Armida Loffredo, ricercatrice vocale, cantante. La serata vedrà la partecipazione di Alberto Lombardi alla chitarra, del gruppo di ricerca vocale Klangwelt e della casa editrice Arcoiris.

Seguirà aperitivo a cura del Commercio Equo Solidale.

Per informazioni: 324 7837489.

L’iniziativa aderisce al progetto In-contro. Un museo come spazio di condivisione e solidarietà, che nasce dalla collaborazione tra le associazioni di volontariato Vite in Transito e Orizzonti Nuovi e l’associazione di promozione sociale La Bottega Culturale, reso possibile grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna e del Ministero del Lavoro.