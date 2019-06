Estate Viva 2019: teatro, cinema, musica, shopping e mercatini nel cuore di Santarcangelo

Il programma di Estate Viva 2019 si presenta con un cartellone ricchissimo di eventi che vedono in primo piano Santarcangelo Festival (dal 5 al 14 luglio), il “Nòt Film Fest” giunto alla seconda edizione, l’opera lirica allo sferisterio (17 e 18 luglio), Calici Santarcangelo (9 e 10 agosto) e un atteso ritorno: la festa del gelato artigianale (23 e 24 agosto). Anche quest’anno gli eventi dell’estate santarcangiolese sono organizzati grazie al coordinamento dell’assessorato al Turismo in collaborazione con Pro Loco, Città Viva e diverse associazioni culturali e sportive di Santarcangelo.

Gli amanti di storie medievali potranno invece seguire le passeggiate nel borgo antico sulle orme di Paolo e Francesca (12, 19, 26 giugno) organizzate da Pro Loco, Mons Jovis e gruppo teatrale Il pozzo dei desideri, mentre nel fine settimana del 21 e 22 giugno le vie del centro si riempiranno di note grazie a “Piano Fortissimo” e a Musiche d’Europa, No Borders con il quartetto Zanchini, Bedetti, Alessi, Grillini.

Sabato 29 giugno all’arena del Supercinema torna la grande boxe organizzata dall’associazione pugilistica Vasco De Paoli con dieci incontri riservati ai dilettanti (inizio ore 20,30). Quattro invece i venerdì di “Shopping Night” (5, 12, 19 luglio e 2 agosto): tutti i negozi e le attività del centro saranno aperti fino alle ore 24 con aperitivi e cene speciali. Sabato 20 luglio “Saluti dalla festa delle contrade” rende omaggio al poeta Gianni Fucci con musica, canzoni e immagini, mentre l’appuntamento con i “Zug d’una volta” (quest’anno dedicati a Ruggero Para, recentemente scomparso) è in programma allo sferisterio il 24 luglio con inizio alle ore 21.

L’associazione Città Viva organizza due serate musicali in piazza Ganganelli: venerdì 26 luglio con “Disco Piazza” torna un classico dell’estate santarcangiolese, che quest’anno vedrà esibirsi il gruppo musicale OxxA (anni Settanta e Ottanta). Sabato 27 luglio, invece, con “Santarcangelo Rhapsody” la città rende omaggio ai Queen con l’esibizione della Queenvision Tribute Band.

Per gli appassionati di mercatini di design e artigianato l’appuntamento è per le serate del 21 e 22 giugno e del 26 luglio con decine di proposte dislocate fra le vie don Minzoni e Cavour. Il mercato mensile di antiquariato, modernariato e vintage “La Casa del Tempo” mantiene invece il consueto orario diurno, dalle 9 alle 19, anche nei mesi di luglio (domenica 7) e settembre (domenica 1). Doppio appuntamento per il richiestissimo Mercatino dei bambini, che si terrà in piazza Ganganelli venerdì 19 luglio e 23 agosto a partire dalle ore 20. “Il mercatino notturno di mezza estate”, con antiquariato, vintage, artigianato e street food è invece in programma sabato 3 agosto a partire dalle ore 18, sempre in piazza Ganganelli.

Dal 5 al 26 agosto Santarcangelo sarà “invasa” dai giovani musicisti del Campus internazionale di musica, con concerti al Lavatoio e in diverse vie e piazze del centro storico, mentre giovedì 8 agosto alla Pieve Romanica si rinnova l’appuntamento con la Sagra Musicale Maltestiana (inizio concerto ore 21,30). Gli artisti della sesta edizione de “I denti mancanti”, infine, si esibiranno venerdì 16 e sabato 17 agosto fra le vie del Combarbio e le contrade del centro storico. Non mancheranno le iniziative benefiche: domenica 11 agosto dalle 19 alle 24 in piazza Ganganelli la partenza del tour Bici Pazze e il concerto di Sergio Casabianca e le Gocce.

Calici Santarcangelo, la nuova veste per il tradizionale appuntamento con il buon vino di tutta la Romagna, è in programma venerdì 9 e sabato 10 agosto. Cinquanta aziende agricole offriranno le migliori produzioni locali di vini bianchi, rossi e rosé, mentre la regione ospite sarà il Piemonte. Dal buon vino al buon gelato: il 23 e 24 agosto torna a Santarcangelo la festa del gelato artigianale organizzata da Pro Loco e Città Viva. Chiude la rassegna Estate Viva 2019 la “ligaza” di fine estate: con “Santarcangelo a tavola”, sabato 30 agosto, in tanti si ritroveranno per cenare sotto le stelle nelle vie del centro.