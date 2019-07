Eventi estivi al Met: dai burattini agli spettacoli di teatro fino alla notte in tenda al museo

Continua la ricca stagione di eventi estivi al Museo etnografico, che già dal mese di giugno ha aperto le porte del suo giardino ospitando laboratori, spettacoli e altre iniziative per ragazzi, bambini e famiglie. Dopo la pausa di due settimane per la 49esima edizione di Santarcangelo Festival, tornano gli eventi estivi al Met: dai burattini agli spettacoli di teatro, fino alla tanto attesa notte in tenda al museo.

L’attività riprende già da lunedì 15 luglio, con una serata dedicata a cibo genuino e musica: dalle 19 inizia un aperitivo a base di prodotti a km zero, mentre dalle 20,30 è protagonista la musica con il concerto di Federico Braschi, cantautore santarcangiolese che nel 2017 ha partecipato al festival di San Remo. L’ingresso all’evento – organizzato dal Gruppo di acquisto solidale di Santarcangelo in collaborazione con la Fondazione Culture Santarcangelo – è libero, mentre per l’aperitivo è richiesta una quota di 10 euro.

Giovedì 18 luglio invece prende il via “Met in Favola”, la rassegna di teatro sotto le stelle con i migliori spettacoli della Compagnia Fratelli di Taglia. Si parte con “Il folletto mangiasogni” (18 luglio) per proseguire con “Il viaggio di tartaruga tranquilla piepesante” (27 luglio) e “I viaggi di Sindbad il marinaio” (3 agosto) e concludere mercoledì 7 agosto con “Norberto Nucagrossa – Storia di un rinoceronte prepotente”. Il biglietto di ingresso agli spettacoli, che avranno inizio alle 21,30, è di 6 euro per i minori di 14 anni e di 8 euro per gli adulti (info e prenotazioni: 329/9461660). In caso di maltempo, le serate si sposteranno al Supercinema.

Da giovedì 25 luglio sotto il cielo del Met riprende anche il Festival dei Burattini, con lo spettacolo della compagnia cagliaritana Is Mascareddas “Areste paganos e la farina del diavolo”. Dopo un appuntamento al Mulino Sapignoli di Poggio Torriana (giovedì 1° agosto), i burattini torneranno nel giardino del Museo Etnografico anche per gli ultimi due appuntamenti: giovedì 8 agosto la compagnia Nasinsù di Bologna mette in scena “Crepi l’avarizia”, mentre giovedì 22 agosto “Arlecchino e la strega Rosega Ramarri” di Paolo Papparotto chiuderà la rassegna. Tutti gli spettacoli sono gratuiti, ma chi vuole potrà lasciare un’offerta libera; in caso di maltempo, gli appuntamenti si sposteranno al teatrino della chiesa Collegiata.

Sempre dedicate a bambine e bambini, martedì 30 luglio alle ore 21 sono in programma il laboratorio di “Sciami for kids”, questa volta al Musas, e le letture animate in biblioteca. Grande attesa, infine, per “Met-tiamoci a dormire sotto il cielo del museo!” in programma venerdì 2 agosto. Una notte in tenda nel parco del Met per cenare al sacco, ascoltare “le fòle” in compagnia delle “Strologhe”, addormentarsi con le storie della buona notte e risvegliarsi con una ricca colazione offerta dal museo. Per partecipare è necessario prenotarsi, a partire da lunedì 22 luglio, scrivendo alla mail pamclub@museisantarcangelo.it.