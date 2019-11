Ezio Bosso e Susanna Tamaro al Palacongressi per il convegno Erickson

Dal 15 al 17 novembre nuovo appuntamento formativo delle Edizioni Centro Studi Erickson, dal titolo “La qualità dell’inclusione scolastica e sociale”. Il convegno internazionale, alla 12a edizione, porterà a Rimini anche grandi ospiti, testimonials d’eccezione, come Ezio Bosso e Susanna Tamaro.

Si inaugurerà infatti con un invito molto particolare ad “alzare lo sguardo”, rivolto dalla scrittrice Susanna Tamaro nella mattinata di venerdì 15 novembre, il 12° Convegno internazionale Erickson. Alzare lo sguardo. Il diritto di crescere, il dovere di educare, sarà il tema dell’intervento della Tamaro, dall’omonimo libro-saggio, in libreria dallo scorso settembre. Come uscire dal Paese dei Balocchi? l’interrogativo che si è posta l’autrice di Va’ dove ti porta il cuore, grande successo editoriale nel 1989.

Con un incontro dal titolo L’inclusione passa attraverso la musica Ezio Bosso sarà invece il grande protagonista della giornata di sabato 16 novembre. Il dibattito sull’inclusione coinvolgerà nella tre giorni, alla quale sono attesi oltre 4000 partecipanti, più di 150 relatori. Tra le novità, anche un momento dedicato al Basking, una forma di basket che consente l’inclusione dei disabili nello sport.