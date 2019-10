Facciamo festa con La Goccia a casa Zanni

Sabato 5 ottobre si terrà «Facciamo festa con La Goccia», il tradizionale appuntamento per stare insieme organizzato dalla cooperativa sociale La Goccia nella cornice del ristorante Casa Zanni di Villa Verucchio (Verucchio). La serata comincerà alle 18.30 con la Santa Messa presso la parrocchia di San Paterniano celebrata da Don Renzo Gradara cui seguirà, dalle 20, la festa vera e propria con apericena (costo 15 euro per persona) e spettacolo musicale di Sergio Casabianca. Quello di sabato 5 ottobre è un appuntamento importante per la cooperativa perché rappresenta un’occasione per i soci, i lavoratori, gli utenti e loro famiglie per incontrarsi e stare insieme, anche in un contesto diverso dalla quotidianità. La cooperativa infatti, nata negli anni ’70 dalla volontà di un gruppo di giovani di Villa Verucchio, si occupa della gestione di un centro diurno per persone con disabilità con annesso laboratorio formativo-lavorativo. «Il nostro intento – sottolineano i vertici della cooperativa La Goccia – è sempre stato quello di contribuire alla solidarietà sociale favorendo una cultura di riduzione delle diversità».