Fellini, De Andrè e Tonino Guerra al Teatro Mariani

Sabato 22 febbraio a Sant’Agata Feltria (RN) gli Artenovecento e Denio Derni di scena col loro spettacolo teatrale ispirato a Faber e alla Rimini dei Vitelloni. Al pomeriggio passeggiata poetica tra le fontane di Tonino Guerra.

Entra nel vivo “Cantami di questo Tempo”, la stagione del Teatro Mariani di Sant’Agata Feltria diretta per il secondo anno dall’Associazione Ostinata e Contraria. Il 22 febbraio, alle ore 21.00 l’appuntamento molto atteso con gli Artenovecento e il loro spettacolo Amarcord De André. Il gruppo romagnolo sarà al gran completo sul palco del Mariani e, assieme all’attore Denio Derni, proporrà un incontro inedito tra De André e Fellini. Sarà un tripudio di canzoni e colonne sonore epocali, aneddoti imprevedibili e suggestioni oniriche, con un preciso filo rosso: le irresistibili bugie felliniane, così fantasiose e geniali da fare coppia perfetta con la poesia del cantautore genovese. Il tutto per celebrare in modo originale i 100 anni della nascita del regista riminese, e anche Faber, che il 18 febbraio spegnerà 80 candeline.

Chi lo desidera, inoltre, potrà prepararsi alla grande serata partecipando all’appuntamento pomeridiano incentrato su Tonino Guerra, che a breve, per la precisione il 16 marzo, taglierà a sua volta il traguardo del secolo di vita. A lui e alle meravigliose fontane che portano la sua firma sarà infatti dedicata una passeggiata poetica, intitolata “Sulle tracce di Guerra e Fellini: i luoghi dell’anima”. La partenza per la passeggiata è da Piazza Garibaldi, di fronte al Teatro Mariani, alle 17.00. La partecipazione è gratuita, ma è consigliata l’iscrizione al tel. 339 1421460. Sarà un percorso semplice e breve, della durata di circa un’ora. Le poesie originali di Rosana Crispim da Costa e il flauto di Claudia Stambazzi daranno voce e musica alle tre splendide fontane che zampillano nel borgo di Sant’Agata: La fontana della Chiocciola, La Luna nel Pozzo, Le Impronte della Memoria, tre meraviglie create da Marco Bravura e ispirate ai luoghi dell’anima di Tonino Guerra.

Lo spettacolo Amarcord De André. Rimini, Fellini, Faber: tra i gelati e le bandiere nasce da una semplice domanda: Rimini è stata protagonista di film e canzoni. Ma Rimini è ancora quella dei Vitelloni di Fellini? O è piuttosto quella cantata da De André? Di sicuro, le poesie del cinema e della musica ci raccontano di sognatori e tipi strani, di Zampanò e di Bocche di Rosa, di storie vere o inventate per conquistare un amore nuovo, di tante splendide e indimenticabili bugie. Allora sarebbe tanto strano scoprire, un giorno, che i due artisti si siano incontrati proprio a Rimini, tra i gelati e le bandiere? Magari sulle musiche di Nino Rota e Piovani e le canzoni del grande cantautore genovese? Non sarà vero ma, in un certo senso, “è come se lo fosse”, per citare un passaggio dello spettacolo.

Sul palco gli Artenovecento: Matteo Peraccini (voce), Emiliano Ceredi (chitarre), Gioele Sindona (violino), Claudia Stambazzi (flauti), Fabrizio Sirotti (tastiere), Alessandro Frattini (basso), Jader Nonni (batteria) accompagnati da Denio Derni (attore). Appuntamento sabato 22 febbraio 2020 alle ore 21.00. Ingresso: 12,00 € (+ tessera 3,00 € una tantum). Per info e prenotazioni: 327 5766384 (via messaggio WhatsApp).

Prenotando e ritirando il biglietto per lo spettacolo Amarcord De André entro le 18.30 sarà possibile avere uno sconto del 10% per cenare presso i ristoratori convenzionati. Per cenare comodamente ed essere in teatro alle ore 21.00 è obbligatorio prenotare la cena dalle 19.00. Un’ottima occasione per passare un intero pomeriggio e la serata all’insegna di cultura, gastronomia, musica e godersi un week end di vero benessere.

Per saperne di più: www.artenovecento/ostinata, oppure 327 5766384