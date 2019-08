Ferragosto in collina con Graticola: buon cibo, relax e buona compagnia

Nella Tenuta Saiano la sera di Ferragosto torna Graticola, la tradizionale grigliata dell’azienda agricola di Montebello.

Per chi è alla ricerca di un luogo tranquillo, immerso nel verde con luci soffuse e brezza leggera, a Saiano, la Tenuta della Sangiovesa trascorrerà sicuramente una serata di Ferragosto all’insegna della serenità e del buon cibo.

Durante l’immancabile appuntamento di Ferragosto con Graticola, protagonista della tavola sarà la carne che proviene da animali allevati naturalmente in azienda allo stato semibrado, nel pieno rispetto dei tempi biologici della loro crescita.

Nelle riserve della Tenuta vengono infatti allevati maiali, pecore, conigli, capponi, galline, galletti, conigli e asini, seguendo un’alimentazione naturale e rigorosa, stabilita quotidianamente secondo le fasi di sviluppo e crescita. Inoltre, è stato realizzato un salumificio interno, controllato dall’Unità Sanitaria Locale, dove le carni vengono lavorate, i salumi stagionati e poi trasportati direttamente nelle cucine. Una filiera certa che prenda vita dalle riserve boschive della Valmarecchia.

Graticola il 15 agosto sarà l’occasione perfetta per provare una grigliata a regola d’arte. Grazie al prezioso lavoro dello Chef viene valorizzata infatti, l’altissima qualità delle materie prime con una particolare attenzione alle cotture che meglio si adattino ad ogni tipo di carne.

Per info e prenotazioni: 0541675515 info@tenutasaiano.it