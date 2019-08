Oratori Anspi in campo per la 39ª Festa d’estate

Prenderà il via domani, sabato 31 agosto, a Bellaria Igea Marina la 39ª Festa d’estate, l’annuale appuntamento che sino al prossimo 8 settembre trasformerà la città in un oratorio a cielo aperto. Organizzata da Anspi (Associazione nazionale san Paolo Italia) in collaborazione col Comune, avrà per protagonisti bambini e adolescenti di tutte le regioni insiemealle loro famiglie. Al contrario delle passate edizioni, quest’anno saranno i più piccoli ad aprire la manifestazione. La cerimonia ufficiale di avvio, con l’accensione del tripode olimpico, si terrà lunedì 2 settembre al parco tematico ‘Italia in miniatura’ di Rimini Viserbella, dove si svolgerà una caccia al tesoro. Nella stessa serata, al Palacongressi di Bellaria, è in programma il talk show ‘Quando l’oratorio scende in campo’ sul tema dello sport come attività di relazione e pratica educativa. Sul palco l’arbitro internazionale Gianluca Rocchi, l’ex velocità Carlo Simionato, medaglia d’argento ai Campionati mondiali di atletica leggera di Helsinki 1983 nella staffetta 4x100 guidata da Pietro Mennea, e il direttore del quotidiano Avvenire, Marco Tarquinio. In collegamento da Roma invece la commentatrice di Sky sport ed ex nazionale di calcio femminile Katia Serra. Dal 3 settembre il via ai tornei di calcio, pallavolo, pallacanestro, sportoratorio, tennistavolo, calciobalilla. Giovedì 5 settembre arriveranno i giovani e gli adulti che daranno vita ai tornei di categoria.